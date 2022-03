Nin madow caan ah oo lagu khalday inuu yahay tuug bangi dhici rabay

34 Daqiiqadood ka hor

Warbixin uu soo saaray booliska Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday, in agaasimaha filimka caanka noqday ee Black Panter lagu khalday nin tuug ah oo bangi lacag ka dhici rabay, xili uu isku deyayey inuu lacag kala baxo akoonkiisa oo uu ku lahaa bangi ku yaalla dalka Mareykanka.

Shaqaalaha bangiga ayaa madaxa bangigaasi ku wargelisay in ay ka shakisay isku day xatooyo kaddib markii ay dareentay wax is dabamarin

Mr Coogler ayaa warbaahinta Outlet TMZ ee Mareykanka u sheegay in "xaalad noocaas ah uusan abid ku fekerin inay ku dhaceyso".

Warqadda ayuu sidoo kale ku codsaday in lacagta uu la baxaayo lagu tiriyo meel kale, isagoo muujiyay aqoonsigiisa.

Wargeyska The New York Times ayaa ku warramay in agaasimaha uu booliska u sheegay inuu bixinayay lacag oo ay ahayd inuu siiyo kalkaaliye caafimaad oo u shaqeynaysay qoyskiisa balse uu dhibaato kala kulmay la bixidda lacagtaasi ee uu codsaday.