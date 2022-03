Colaadda Ukraine: Ruushka oo markiisa cunaqabateyn ku soo rogay Galbeedka

Xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in 48 waddan oo ay ku tilmaantay "kuwo galay falal saaxiibtinnimada ka baxsan" ay ka mamnuucday qalabka isgaarsiinta, caafimaadka, gaadiidka, beeraha iyo korontada ee uu dalkeeda u dhoofiyo. Xayiraadda ayaa socon doonta tan iyo dhammaadka 2022.

Ra'iisal wasaaraha Ruushka, Mikhail Mishustin, ayaa sheegay in cunaqabateynta ay saameyn doonto alaabaha ay sameeyaan shirkadaha shisheeye ee fadhigoodu yahay dalkaas, sida gawaarida iyo qalabka tareennada.

Madaxweynihii hore ee Ruushka, Dmitry Medvedev, ayaa sidoo kale ka digay in hantida ay leeyihiin shirkadaha Galbeedka ee ka baxay dalkaas ay la wareegi doonto xukuumadda Moscow, isla markaana la qaramayn doono.

Medvedev ayaa sheegay in dalkiisa uu durbadiiba billaabay hannaanka uu kula wareegayo hantida shirkadaha iyo ururada shisheeye, isagoo intaa raaciyay "shirkadaha ajnabiga ah waa in ay ogaadaan in ay ku adkaan doonto ku soo laabashada suuqyadeena."