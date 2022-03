Duullaanka Ruushka: Saddex khalad oo uu sameeyay Madaxweynaha Ukraine

Filashada taageerada Galbeedka

Madaxweynaha Ukraine ayaa filayay in gaashaan buurta NATO ay si weyn ugu hiilin doonto, isla markaana ay ka difaaci doonto duullaanka Ruushka. Inkastoo dalalka Nato ay taageero u muujiyeen Ukraine, haddana ma gaarsiisno heerka laga filayay.

Zelensky ayaa sanadkii 2021 sheegay inuu rumaysan yahay in Maraykanka oo hormuud u ah Nato uu u oggolaan doono in Ukraine ay kamid noqoto gaashaan buurtaas.

"Madaxweyne Biden ayaa ii xaqiijiyay in Ukraine uusan meel cidlo ah uga dhaqaaqi doonin," ayuu yiri mar uu ka hadlayay kalsoonida uu ku qabo Maraykanka.

Waxa uu intaa raaciyay inuu dareensanahay in Madaxweyne Biden uu si gaar ah u danaynayo in Ukraine ay kamid noqoto gaashaan buurta Nato.

Markii uu dagaalka bilowday, Zelensky ayaa ka codsaday gaashaan buurta Nato inay u xirto hawada dalkiisa, si Ruushku u awoodi waayo duqeymaha cirka ee uu ugu awoodda sheegtay Ukraine. Taa lagama yeelin, sidoo kalena waxaa ilaa hadda ay Nato ku heshiin la' dahay in diyaarado dagaal lagu taageero ciidamada Ukraine.

Ruushka ayaa ku hanjabay in haddii la xiro hawada Ukraine ama lagu taageero diyaarado dagaal, ay taa ka dhigan tahay in cidda sidaa samaysay ay si toos ah ugu biirtay dagaalka.

Muhiimadda Ukraine ay u leedahay Galbeedka

"Muddo sideed sano ah, Ukraine waxa ay ahayd gaashaan. Mudadaas Ukraine waxa ay u babac dhigaysay mid kamid ciidamada ugu awoodda badan caalamka. Tani ayaa ka dhigan in haddii aan la ilaalin madax bannaanida Ukraine, aysan amni waara heli doonin Yurub,"ayuu yiri Zelensky.

Fahan la'aanta ujeedka Putin

Dhowr todobaad ka hor inta uusan billaaban duullaanka Ruushka, Madaxweynaha Ukraine ayaa ku adkeysanayay in uusan dhici doonin dagaal weyn, isla markaana uu Putin doonayo inuu cabsiiyo Kyiv si uu uga helo waxa uu ka doonayo.

28-kii January ayaa Zelensky waxa uu sheegay in warbaahinta ay ka badbadinaysa xaaladda, isla markaana ay tahay in la joojiyo xaalad abuurnimada.

"Dareenka ay warbaahinta faafinayso ayaa ah in uu dhici doono dagaal weyn oo uu hadda socdo diyaargarow ciidan oo ballaaran. Waa arrin cabsi gelin ah oo aan loo baahnayn."

Ma jirin cid saadaalin kartay in Putin uu si fudud ku qaadi doono duullaanka, maadaama ay uga digeen madaxda waddamada Galbeedka, looguna hanjabay cunaqabateyn aan nooceeda horay loo arag.

Tan dambe ayaa markii hore ku koobnayd dhex-dhexaadnimada Ukraine iyo in dalkaas uusan weligii ku biiri karin Nato, balse hadda waxaa soo baxaya in Moscow ay wadato dalabaad kale oo ay kamid yihiin in Kyiv ay ka tanaasusho gobollada Crimea iyo Donbas.