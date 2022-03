Ukraine iyo Ruushka: 'Ninkeyga ayaa laabta i geliyay balse taas micnaheeda wuxuu ahaa dagaal'

Nolosha Olha Svyripa way isbaddashay dhowrkii isbuuc ee lasoo dhaafay balse way ka go'an tahay inay sii shaqeyso

"Waxaan qaadannay waxyaabihii noogu muhiimsanaa - dukumiintiyo, laptop-yo, jaajarro. Ninkeyga wuxuu boorsada iiga buuxiyay buugaag, wuxuuna yidhi: 'way cuslaan kartaa balse waxay kaa difaaci kartaa haddii uu madfac soo dhaco firirkiisa'."

Olha laptop-keeda muhiim ayuu u ahaa, sababtoo ah waxay, sida dad badan oo kale oo reer Ukraine ah ay sameeyaan, rabtaa in ay shaqada sii wataan, inkastoo nolosheeda ay si buuxda isu baddashay.

Oleksandr Bilyk wuxuu ku noolaan jiray magaalada Kharkiv, oo ku dhow xadka Ruushka, wuuna ogaa in dagaalka uu soo socday.

Dad ay isla shaqeeyaan iyo saaxiibbo kale ayaa ku caawiyay labo magaalo oo ay ku hakadeen, kooxda maxalliga ah ee shirkadda Intellias ayaana ka caawiyay in ay helaan meel ay dagaan markii ay gaareen magaalada ay u socdeen.

Shirkaddiisa, sida kuwo badan oo kale, waxa ay isku dayday in ay u soo rarto shaqaalaheeda dhinaca galbeedka Ukraine ama magaalada Krakow ee ku taalla waddanka deriska la ah ee Poland.

Covid ayaa caawiyay

Andrew Pavliv waa maamulaha guud ee shirkadda software-ka ee lagu magacaabo N-iX, oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn Ukraine. Tan iyo markii uu dagaalka billowday in badan oo ka mid ah shaqaalihiisa waxay u guureen magaalada Lviv, oo ah meesha uu isagu daggan yahay.

BBC-da ayuu u sheegay in shirkaddiisa ay fuliso 80% ka mid ah howlaheeda, iyadoo adeegyo kala duwan u qabata macaamiisheeda ku kala sugan caalamka: "Waxaan garannay inay qayb muhiim ah oo ka mid ah dagaalka tahay in dadka shaqo la siiyo oo lasii wado bixinta canshuurta. Dadkuna way jecel yihiin inay shaqeeyaan," ayuu ku yidhi BBC-da.