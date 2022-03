Colaadda Ukraine: "Ruushka oo calooshood u shaqaystayaashiisa Ukraine siinaya '$2000 doolar calaa qof"

58 Daqiiqadood ka hor

Baraha bulshada iyo farriimaha gaarka ah ee laisku diro ayaa lagu sheegay in Ruushka uu qoranayo kooxoo calooshood u shaqeystayaal ah oo ka barbar dagaallama ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine, sida ay BBC-da ogaatay.

Calooshood u shaqeystayaashan waxay sheegeen in dagaalyahan hore oo ka tirsanaa kooxda qarsoodiga ah ee Wagner in lasoo wacay toddobaadyao ka hor inta uusan bilaaban duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine, waxaana dagaalyahanadaas lagu marti qaaday goob loo dalxiis tego oo ku taalla Ukraine, waxaana la siiyay "Solo" oo kamid ah cunto uu ku jiro hilibka doofaarka oo si weyn looga cuno dalka Ukraine.

Kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner waxay kamid tahay shirkadaha qarsoodiga ah ee laga leeyahay Ruushka, ma ahan shirkado si rasmi ah u jiro- jiritaankooda wuxuu sharci darro ku yahay xeerarka Ruushka iyo caalamkaba, waxaa la rumeysan yahay in dagaalyahanada kooxdan ay gaarayaan 10,000, waxay toddobadii sano ee lasoo dhaafay la shaqeynayeen Wagner oo qanddaraas la gashay dagaalyahanadaas.

Mid kamid ah calooshood u shaqeystayaasha ayaa BBC-da u sheegay in dagaalyahanada cusub ee la qoraya la hoos geynayo isla markaana ay ka amar qaadan doonaan saraakiisha cutub la yiraahdo GRU oo hoostaga laanta sirdoonka militeriga Ruushka ee wasaaradda gaashaandhigga.

Wuxuu carabka ku adkeeyay in xeerka wax qoridda wax laga baddalay balse la raacayo xeerar wax xaddidayo, "Qof kasta ayay qorayaan", ninkan kuma faraxsano in la qoro waxa uu ku tilmaamay saraakiisha cusub aan xirfadda laheyn ee la qorayo si ay ugu biiraan kooxaha calooshood u shaqeystayaasha ah.

Wuxuu intaa ku daray in dagaalyahanada cusub aan loogu magac darin Wagner balse la yiraahdo 'The Hawks'.

Waxay u muuqataa tallaabo la doonayo in indhaha caalamka laga jeediyo sumcadda kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner, "Magacan waa mid wasakheysan" ayuu yiri Brofasoor Candace Rondeaux, oo wax ka dhiga jaamacadda Arizona State University.

Ilo wareedyo ka tirsan Wagner oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dagaalyahanada cusub ee la qorayo lagu soo tabbabaray saldhig ay shirkadda Wagner ku leedahay magaalada Mol'kino ee koonfurta Ruushka, meel aan sidaa uga fogeyn saldhig ciidamada Ruushka ay ku leeyihiin halkaas.

Marka la eego farriimha gaarka ah ee la isku dirayo, waxaa jiray olole ay wadeen dadweynaha Ruushka oo ahaa in la qoro dagaalyahano calooshood u shaqeystayaal ah.

Bog baraha bulshada ah oo laga leeyahay Ruushka oo lagu magacaabo VK isla markaana isku tilmaamay in uu ka faaloodo arrimaha amniga ayaa toddobaadkii ugu horreeyay ee duulaanka Ruushka ku baaqay "in ciidamadii ka tirsanaa dalalkii Midowga Soviet ay soo codsadaan shaqo qorista". khuburrada militeriga waxay sheegeen in arrintani loogala jeeday inay ku biiraan dagaalka Ukraine.