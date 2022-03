Colaadda Ukraine: Waa maxay hubka kiimikada mase laga yaabaa in Ruushku isticmaalo?

8 Daqiiqadood ka hor

Ruushka ayaa isugu yeeray shir degdeg ah oo gaar ah oo uu yeeshay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Jimcihii si uu ugala hadlo sheegashadiisa ah in Ukraine ay qorsheyneyso inay sameysato hubka kiimikada.

Tani waxaa beeniyay Ukraine iyo Maraykanka oo ku tilmaamay "mid been abuur ah" - ayna tahay sheegasho loogu talagalay in marmarsiiyo looga dhigto suurtagalnimada in Ruushku uu u isticmaalo hubka kiimikada ah magaalooyinka Ukraine.