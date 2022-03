Ruushka oo kaalmo militari ka dalbaday dalka Shiinaha

27 Daqiiqadood ka hor

Hay'adda Laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in waqtigu uu is gurayo ayna tahay in laga hortago xaaladii ugu xumayd ee ka dhacda magaalada dekadda leh ee Mariupol ee go'doonka ku jirta.

Waxa ay hay'adda ugu baaqday dhammaan dhinacyada --in-- si deg deg ah -- loo hubiyo sidii boqolaal kun oo qof ay u heli lahayeen gargaar bini'aadantinimo, iyo in la isku raaco qorshe dadka halkaasi lagu daadgureynayo.

Dhanka kale Ruushku waxa uu Shiinaha waydiisanayaa kaalmo milatari iyo mid dhaqaale labadaba, sida ay sheegayaan warbixinnada Financial Times iyo wargeyska New York Times.

Moscow waxay doonaysaa in Beijing ay siiso sahay militari si loogu isticmaalo Ukraine, sida uu qoray wargeyska Financial Times .

Warbixinta ayaa intaa ku dartay in ay jiraan calaamado muujinaya in Shiinaha laga yaabo in uu isu diyaarinayo in uu ka caawiyo Ruushka dagaalak dalka Ukraine.