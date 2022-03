Hindiya iyo Pakistan: Hadal heyn ka dhalatay gantaalkii khaldamay

Hindiya ayaa sheegtay in gantaalkaas uu kasoo fakaday kaddib markii ay cillad farsamo qabsatay. Balse su'aalo badan ayaa hareeyay dhacdadan sida ay ku warrameen warfidiyeennada maxalliga ah. Dadka qaar ayaa isweydiinayay waxa dhici karay haddii meesha uu ku qarxay ay ahaan lahayd magaalo weyn.

Shuruucda dhinaca gaashaandhigga ee caalamka waxay dhigayaan in shey kasta oo hawada waddan uga soo gudba waddan kale uu yahay weerar. Haddii ay dhacdo in gantaal uu yahay shegaasna, waxaa khasab ah in uu aargoosi dhaco.