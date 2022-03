Saxafi Mareykan u dhashay oo lagu dilay Ukraine

Saacad ka hor

Brent Renaud oo 50 jir ah ayaa ahaa wariye iyo filim sameeye horay uga soo shaqeeyay wargeyska New York Times.

Taliyaha booliska ee Kyiv Andriy Nebytov ayaa sheegay in wariyaha ay beegsadeen askarta Ruushka. Labo wariye oo kale ayaa la dhaawacay kuwaas ooh adda lagu dawynayo isbitaal.

Sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya aqoonsiga saxifinimo ee Renaud oo uu soo saaray New York Times.

War qoraal ah oo uu wargeysku soo saaray ayuu ku sheegay, in ay aad uga xun yihiin in maqalka geerida Renaud, waxayse sheegeen in uusan ka shaqaynayn wargeyskooda qeybtiisa ka soo baxa dalka Ukraine.