Haweenka u bareeray inay ka dagaallamaan jiidda hore ee dagaalka Ukraine

7 Daqiiqadood ka hor

Maahan sawirrida ay soo geliso Zelenska oo qura - waxaa jira sawirro oodda looga soo qaaday baraha bulshada oo muujinaya haween hubaysan oo xiran dharka ciidamada diyaarna u ah in ay galaan dagaalka ka socda Ukraine.

Kira Rudik - 'Dagaalku waa mid cabsidiisa leh, balse waan caraysnahay'

"Balse markii uu duullaanku bilowday oo aan helay fursad aan qori ku heli karo, aad baan ula yaabay in aan go'aansaday inaan qoriga qaato"

Way qarisaa meesha ay joogto, waxayna sheegtay in ciidamada sirdoonku ay uga digeen in ay ku jirto liiska madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin's ee la baadigoobayo.