Shan waxyaabood oo laga bartay Covid-19

Labo sano ayaa ka soo wareegtay faafitaankii fayraska Corona ka dib markii hay'adda caafimaadka adduunku ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in cudurkaasi uu yahay mid saf mar ah.

1- In si dhakhso ah lagu samayn karo tallaal waxtar leh

Isla markii uu cudurku dillaacayba cilmi baarayaashu waxay bilaabeen in ay u kala tartamaan sidii ay u soo saari lahaayeen tallaal dadka ka ilaaliya cudurka Covid-19.

Shirkadaha daawada sameeya ayaa go'aansaday in ay isticmaalaan tiknolojiyadda MRNA ee aan horay loo adeegsan si loo soo saaro tallaal ay dadku isku hallayn karaan.

Waxaana muuqata in khatartaasi ay faa'iido dhashay.

Kaliya maahan in Biontech Pfizer iyo ka dib Moderna ay horumariyeen tallaal ka dhan ah Covid-19 si ka dhakhso badan shirkad kasta, balse waxay albaabada u fureen qaabab cusub oo wax loo daaweeyo iyadoo la adeegsanyo tiknolojiyad casri ah.

2. In Cudurka Covid-19 hawada loogu kala qaado si ka sahlan sidii markii hore la filayey

"Ma jirto caddayn gaar ah oo soo jeedinaysa faa'iido gaar ah oo laga helayo xidhashada af-xidhka," ayuu yidhi Michael Ryan, madaxa fulinta ee Barnaamijka Gurmadka Caafimaadka ee WHO.

Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa hadda sheegay in dadku "ay ka dhigaan xirashada maaskaro qayb caadi ah oo noloshooda ka mid ah inta ay la joogaan dadka kale".

Saas oo ay tahay waxaa jira caddaymo isa soo taraya oo ah in COVID-19 aan lagu kala qaadin oo kaliya dhibco waaweyn oo candhuuf ah ama xab ah oo hawada ku jira muddo gaaban taasoo ka dhalatay qufaca ama hindhisada, ama taabashada dusha wasakhaysan balse sidoo kale hawada lagu kala qaado.

Wargayska British Medical Journal wuxuu mid ka mid ah daabacadiisa ku yiri: "Xaalada dhaw, dadku waxa ay aad ugu dhow yihiin in uu haleelo fayraska marka la neefsado marka loo eego marka uu fayraska ku dhaco hawada oo ah dhibco waaweyn oo ku dhaca indhahooda, sanka ama dibnaha."

Cilmi baadhistu waxa ay soo bandhigtay tusaalooyin lagu ogaaday in dadka qaba xanuunka ay u gudbiyaan dadka kale inkasta oo ay laba mitir u jiraan kala fogaanshahooda, ama ay ku qaadeen caabuqa sababtoo ah waxay ku sugnaayeen meel uu qof cudurka qaba uu ka tagay dhowr daqiiqo ama saacado ka hor.

Gacmaha oo la dhaqo iyo sagxadaha nadiifinta ayaa weli ah caadooyin wanaagsan oo ay tahay in la sii wado, laakiin waxaa hadda diiradda la saaray xirashada maaskaro iyo in si joogto ah hawada loo sii daayo.

Malaayiin qof oo adduunka ku nool ayaa u wareegay guryahooda halkii ay ka shaqeyn lahaayeen xafiisyo iyo goobo shaqo inta lagu guda jiro faafitaanka cudurka faafa, tani ma ahayn mid farsamo ahaan suurtagal ah dhowr sano ka hor, laakiin cudurka faafa ayaa muujiyay in waxyaabaha sida wicitaannada muuqaalka ah ay yihiin wax dad badan ay samayn karaan.

Waxay u muuqataa in ay wax ka bedeli karto habka ganacsi ee malaayiin naga mid ah.

Bishii Maajo 2020, shirkadda weyn ee warbaahinta bulshada, Twitter, ayaa saamaysay cinwaannada adduunka oo dhan ka dib markay tiri: "Shaqaalaha Twitter waxay hadda ka shaqayn karaan guriga weligood, bilihii la soo dhaafay waxay caddeeyeen in arrintaasi ay suurtogal tahay."

Facebook ayaa ku dhawaaqday mid la mid ah farriintaas horaantii sanadkan, laakiin maaha oo kaliya shirkadaha teknolojiyadda kuwa doonaya in ay isbedelaan, Sahan lagu sameeyay 1,200 oo ganacsi oo ay samaysay Enterprise Technology Research ayaa muujisay in saamiga shaqaalaha sida joogtada ah uga shaqeeya guryaha adduunka oo dhan la filayo in tiradoodu ay labanlaabanto 2021, taasina waa wax shaqaale badan ay sidoo kale jeclaan lahaayeen.