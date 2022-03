Afar arrimood oo uu madaxwayne Biixi ku sheegay khudbad uu Mareykanka ka jeediyay

Madaxwayne Muuse Biixi oo ku sugan xarunta The heritage Foundation

Khudbadad madaxwaynaha uu xalay ka jeediyay kulan uu soo qabanqaabiyay machadka The heritage Foundation ee dalka Mareykanka ayuu waxaa uu si wayn uga warbixiyay maraxaldihii ay Soomaaliland soo martay iyo caqabadihii ay ka soo gudubtay.

Dimuqraadiyadda

Madaxwayne Biixi ayaa farta ku fiiqay in Somaliland ay ku talaabsatay hormaro dhinacyo badan ah gaar ahaan dhanka dimuqraadiyada.

Wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland

Mr Biixi ayaa dhanka kale sheegay in wadahadaladii u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ay guul dareysteen ayna tahay in laga socdo.

"Iyada oo ay jiren 9 wareeg oo wadahadalo ah laga soo bilaabo 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayay wadahadalada oo ahaa in lagu xaliyo hal qodob oo ahaa midka muranka dhaliyay kaasi oo ahaa meeqaamka soomaliland wax natiijo ah lagama gaarin, taa badalkeeda Somaaliya waxa ay wadaxaajodyada u isticmaashay in ay qaadato siyaasado lagu wiiqayo madaxbanaanida iyo xasiloonida somaliland," ayuu yiri Mr Biixi.

"Marka Somaliland waxay rumeysan tahay in wadaxaajoodyada lagu guul dareystay in lagu gaaro hadafyadii looga gol lahaa, eeda guuldarada waa mid guud ahaan dusha u saaran Soomaaliya iyaga oo galiyay dadaalo lagu minja-xaabinayo wadaxaajoodyada taasi waxay ka muuqataa ficiladooda guracan" ayuu yiri madaxwayne Biixi" ayuu intaa ku daray.

Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa carabka ku adkeeyay in marna aysan dib u midoobi doonin Somaaliya iyo Somaliland.

Madaxwayne Biixi ayaa inta ku daray in Somaliland iyo Somaliya ay ahaayeen "labo dal oo midoobey".

"Kuwa Muqdisho ku sugan ilaa maanta waxa ay rumeysan yihiin oo maskaxdooda ka guuxaya in Somaliland tahay gobol yar oo ka tirsan Somaaliya, waxay iska indha tirayaan taariikhda ah in aan ahan jirnay labo dal oo madaxbanaan oo si iskood ah isugu biiray , laakiin qaar badan oo ka mid ah dadka muqdisho ku sugan taas ma rumeysno, marka ma jirno qaab ay Soomalailand marnaba ku aqbaleyso in ay soomaaliya la midoobaan" ayuu intaa ku daray.