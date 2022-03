Washington iyo New York: Booliska Mareykanka oo raadinaya nin dadka dilaya iyagoo hurdaya

48 Daqiiqadood ka hor

Nin hubeysan oo wajiga qarsaday ayaa waddooyinka Washington, DC. iyo New York shan weerar ah ka geystay sagaal cisho gudahood, isagoo tooganayay dadka darbi jiifka ah oo uu ku gaado waqtiga ay hurdayaan.

Booliska Mareykanka ayaa sheegay in habka loo adeegsaday dhammaan weerarrada uu yahay mid isku wada eg, labada duq ee maamulka labada magaalo ayaana ka baqaya in ninka dilalka geystay uu yahay "dilaa tababaran" oo baxsad ah.

Laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay abaal marin siin doonaan qofkii gacan ka geysta soo qashada ninka dilalka fulinaya ee la garan la'yahay.

Saraakiisha booliska magaalada caasimadda ah ayaa sheegay in hal nin la dilay 3-dii bishan March mid kalena la dilay 8-dii isla bishan - labada weerarna waxay dhaceen xilli saq dhexe oo habeennimo ah.

Magaalada New York gudaheedana, nin wajiga qarsaday ayaa toogtay nin hurdayay oo ka mid ah dadka darbi jiifka ah ee ku nool waddada Soho ee ku taalla xaafadda Manhattan. Weerarkaas ayaa dhacay inta uusan waaga baryin ka hor.

"Qofka la weeraray oo ay rasaas uga dhacday gacanta ayaa soo kacay, wuxuuna ku qayliyay 'maxaad sameyneysaa?'" ayuu yidhi ku xigeenka taliyaha booliska magaalada New York, Hank Suttner, oo shir jaraa'id qabtay. Kaddibna ninkii weerarka fuliyay ayaa ka cararay goobta.

"Hadda waxaa magaalada baxsad noogu ah dilaa dadka u geysta weerarro gaadmo ah," ayaalagu yidhi bayaan ay wadajir u soo saareen duqa magaalada Washington, DC. iyo dhiggiisa magaalada New York, Eric Adams.

Adams ayaa sheegay in daawashada ay muuqaalkii CCTV-ga ee qabtay qofkii lagu toogtay Manhattan uu ahaa mid "argagax leh".

"Kiiskan way caddahay inuu yahay fal naxdin leh oo si qorsheysan loogu dilayay qof, sida muuqatana sababtu waa in qofkaas uu yahay hoy la'aan," ayuu sii raaciyay hadalkiisa.

Taliska booliska magaalada caasimadda ayaa ku yaboohay in ay lacag dhan $25,000 siin doonaan qofka keena xog horseedi karta in lasoo xidho ninka hubeysan. Sidoo kale booliska New York ayaa ninkan madixiisa dul dhigay lacag abaalmarin ah oo dhan $10,000.