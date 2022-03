Dagaalka ka socda Ukraine: Caabuqa iyo gaajada, iyadoo boqolaal qof ay ku dhuumanayaan maqaasiinada magaalada Mariupol

9 Daqiiqadood ka hor

Magaalada waxaa ku hareereysan ciidamada Ruushka, waxaana weli ku socda duqeymo joogto ah, iyadoo ku dhowaad 400,000 oo qof ay weli ku go'doonsan yihiin biyo la'aan, waxaana si degdeg ah uga dhamaadey sahaydii iyo raashiinkii. Maamulka deegaanka, ayaa sheegay in dagaalka halkaas ka dhacey ay ku dhinteen ugu yaraan 2,400 oo qof oo rayid ah, balse waxey qireen in tirada tahay mid la yareeyey. Ms Ponomareva saaxiibadeed waxey kula jiraan qoysas kale oo kusugan qeybta hoose ee dhismaha. Dhammaantood way ka tageen guryo aan hadda ammaan ahayn, ama aan hadda taagneyn oo aan qoton saneyn."Dadka ay u suurtagashay iney ku dhuuntaan hoyga dhulka hoostiisa ah, waxey si joogto ah ugu nool yihiin halkaasi," ayey Ms Ponomareva ka sheegtay magaalada galbeedka ku taal ee Drohobych, halkaasoo ay ku nooleyd. "Dhammaantood kama bixi karaan halkaasi."