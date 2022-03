"In aan Ukraine ka dagaallamo baa ii dhaanta in aan halkaan ku noolaado"

Markii uu Ruushka bilaabay duullaanka uu ku qaaday Ukraine bishii hore, Ottah Abraham oo 27 jir ah oo u dhashay Nigeria ayaa aad uga carooday tallaabadan.

Wuxuu soo qaatay taleefoonkiisa oo uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka: "Waxaan rabaa in aan ku biiro kooxda."

Wuxuu joogay meel 8,700km u jirta jiidda hore, guri yar oo ku yaal magaalada ugu weyn Nigeria, ee Lagos.

Ninkan oo Falsafadda ka qalinjabisay ayaa ka mid ah dhowr boqol oo Afrikaan ah, oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin Nigeria, Kenya, Senegal, South Africa iyo Algeria, kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay hubka u qaataan dagaalka ka dhanka ah Ruushka, qayb ahaan si ay uga baxsadaan rajada xun ee dalalkooda ka soo food saartay dhalinyaro badan.

"Waan ognahay inuu dagaal yahay, maahan wax carruurtu ku ciyaarto," ayuu u sheegay BBC. Laakin in aad askari ka noqoto Ukraine way ka fiicnaan lahayd inaad halkan joogtid.

"Waxay u badan tahay in la ii oggolaan doono in aan joogo haddii dagaalku dhammaado, oo ay weheliso inaan noqon doono geesi oo aan la dagaallamo cadow aan la dafiri karin."

Ku dhawaad 20,000 oo mutadawiciin ah oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa lagu soo waramayaa inay is diiwaan galiyeen ka dib markii madaxweynaha Ukraine Volodmyr Zelensky uu baaq caalami ah u diray dagaalyahanada ajnabiga ah inay " yimaadaan oo ay garbaha isku qabtaan dadka reer Ukraine".

Dawladdu waxay si ku meel gaadh ah u joojisay shuruudihii dal ku galka, waxaanay qalab iyo mushahar siisay dadka haysta Baasaboorka iyo Tababarka Ciidanka. Inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin in dagaalyahanada Ajaanibta ah loo ogolaan doono inay dalka sii joogaan dagaalka kadib.

Kereti Usoroh, oo u dhashay Nigeria oo ku nool caasimadda Abuja, ayaa sheegay in waxa ku kallifay in uu si iskaa wax u qabso ah aanay wax xidhiidh ah la lahayn faa'iido dhaqaale iyo rajada dhalashada.

"Waxaan horay ugu noolaa nolol raaxo leh, haddii aan doonayo inaan aado Yurub, waxaan ku sameyn lahaa waxbarasho, ma ahan dagaal," qareenka 29-jirka ah ayaa yiri.

"Waa inaan dulmiga la dagaallanaa - caddaalad darrad hal qof waa caddaalad darrada dadkoo dhan."

Calooshood u shaqeystayaashu maahan kuwo la soo dhawaynayo

Laakiin safaaradda Ukraine ee Nigeria - sida kuwa kale ee Afrika - waxay ku qasbanaatay inay dib u soo celiso dadkaas maadaama qaar badan oo ka mid ah dawladaha qaaradda aysan dooneynin muwaadiniintooda inay ka dagaalamaan Ukraine.

"Nigeria waxay ka soo horjeedda adeegsiga calooshood u shaqeystayaasha meel kasta oo aduunka ka mid ah, mana u dulqaadan doono shaqaalaysiin tooda," ayay wasaaradda arrimaha dibadda Nigeria ku sheegtay bayaan ay soo saartay.

Bohdan Soltys, oo ah sarkaal ka tirsan safaaradda Ukraine ee Nigeria, ayaa sheegay inaysan lacag siinin dadka Afrikaanka ah si ay u dagaalamaan - dadkuna ay tahay inay iska bixiyaan kharashaadka duulimaadkooda si ay u gaaraan Yurub.

"Waxaa jira xiriir wanaagsan oo u dhexeeya tabaruceyaasha ajnabiga ah iyo calooshood u shaqeystayaasha," ayuu u sheegay BBC.

Waxa uu intaa kadib cadeeyay in la faray in cid kasta oo iskaa wax u qabso ah oo safaarada timaada ay ka celiyaan.

Senegal waxa ay sidoo kale uga digtay muwaadiniinteeda in ay iska diiwaan geliyaan dagaalka, waxa ayna ku amartay safiirka Ukraine in uu hoos u dhigo qoraal uu Facebook-ga soo dhigay oo ugu baaqayay mutadawiciinta Senegal, iyadoo dowladdu ku tilmaantay dadaalka shaqaaleysiinta "mid sharci darro ah oo uu sharciga lala tiigsan karo"

Wasaaradda arrimaha dibadda ee Algeria ayaa amar kaas la mid ah ku soo rogtay safaaradeeda Ukraine.

Belhadj Hani Caamir oo 28 jir ah oo u dhashay dalka Algeria ayaa u sheegay BBC-da "Waa la ii diiday in aan tago, waxaan isku dayay in aan qoraal u diro wasaaradda arrimaha dibadda, way ii jawaabi waayeen, laakiin mar kale ayaan isku dayi doonaa.

"Waxaan rabaa inaan aado Ukraine, laakiin sidoo kale waxaan rajeynayaa in dagaalkan uu soo afjaro sida ugu dhaqsaha badan."

Safiirka Ukraine ee Koonfur Afrika, Mozambique iyo Botswana Liubov Abravitova ayaa BBC-da u sheegtay in boqolaal qof oo ka kala yimid koonfurta Afrika ay si mutadawacnimo ah ugu dagaallameen ama uga shaqeeyaan xaalad bani'aadanimo - balse ay awoodi wayday in ay ku dhaqaaqdo codsigoodii maadaama ay sugaysay awaamiir uga timaada dawladaha. Koonfur Afrika waxay leedahay sharci adag oo ka dhan ah calooshood u shaqeystayaasha.

Dhab ahaantii, website-ka rasmiga ah ee Ukraine ee qorista "ciidan caalamiga ah" ee iskaa wax u qabso ah, kaas oo bixiya faahfaahinta xiriirka ee safaaradaha maxalliga ah ee adduunka oo dhan, kuma jiraan dalalka Afrika.

Wakiil ka shaqeeya mareegaha ayaa xaqiijiyay in qaar ka mid ah wadamada Afrika laga saaray sababtoo ah "xakamaynta sharciyeed".

'Walaalaha Ruushka'

Aljeeriya, Senegal iyo Koonfur Afrika ayaa ka mid ahaa 17 ka mid ah 54-ta waddan ee Afrika ee ka aamusay codbixintii Qaramada Midoobay ee lagu cambaareeyay duullaankii Ukraine, iyagoo doonayay inay ka fogaadaan in Ruushku ay ka caroodaan.

Ruushkana ma aha taageero la'aan Afrika. Wuxuu ballaariyay saamaynta uu ku leedahay qaaradda - gaar ahaan dhinaca milatariga, isaga oo ka caawinaya dalalka sida Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe (CAR), Libya, Mali iyo Sudan la dagaalanka fallaagada ama mintidiinta Islaamiga ah.

Muuqaal la sheegay in uu muujinayo askar ka tirsan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo wacad ku maraysa in ay ku biirayaan "walaalahooda Ruushka" ayaa sidoo kale lagu faafiyay khadka internetka, inkastoo BBC-du aysan si madax-banaan u xaqiijin karin isha, sarkaal ka tirsan dowladdana uusan ka jawaabin codsi ah in uu arrintaa faallo ka bixiyo.

Jimcihii la soo dhaafay, Wasiirka Difaaca Ruushka Sergei Shoigu ayaa sheegay in "in ka badan 16,000 oo dagaalyahan" oo ka socda Bariga Dhexe ay si mutadawacnimo ah uga garab dagaallamayaan ciidamada Ruushka - mana cadda in dadkaas ay ku jiraan kuwa ka socda Waqooyiga Afrika.

Laakiin iyada oo dawladaha Afrika ay ku adkaysanayaan in aan askar loo qoran muwaadiniintooda, ma cadda in mid ka mid ah raggaas uu ku soo bixi doono safka hore ee dagaalka - waxaana sarkaal ka tirsan Ukraine u qaabilsan diiwaangelinta mutadawiciinta ajnabiga ah uu BBC u sheegay in aysan jirin qof Afrikaan ah oo yimid.

Niyad jab

Qaar la mid ah, sida David Osagie Adeleke oo ka socda gobolka Koonfur-galbeed ee Nigeria ee Oyo, waxay u ahayd dharbaaxo xun oo wajiga kaga dhacday.

Xigashada Sawirka, PRINCE NKEM NDUCHE

21-jirkan, oo u soo shaqeeyay hay'adda samatabbixin degdeg ah Laanqayrta Cas, ayaa isku diyaarinayey in uu isu qoro dagaalyahan ahaan, isaga oo soo ururiyay dukumentiyada lagama maarmaanka ah, oo ay ku jirto warqad talobixin ah.

"Waxaan si toos ah u aaday saldhigga booliiska si aan uga soo qaato dukumeentiyadayda," ayuu yidhi, isaga oo sharxaya in warqadda dambi la'aantu ay ka mid yahay shuruudaha diiwaangelinta.

Waan ka xumahay markaan maqlo in safaaradda ay hadda leedahay idinma qaadi doono idinka Afrikaanka ah."

Iimaylkii uu u dirayay safaaradda Yukreeniyaan ayaa hadda dib u soo laabtay, waxa uu eegayaa wadooyin kale oo uu ku tago xuduudka dalka.

"Waxaan codsi u gudbiyey oo waraysi ila yeelatay safaaradda Poland ee Nigeria," ayuu yidhi.

Prince Nkem Nduche, oo ka mid ahaa kuwii ku sugnaa safaaradda Ukraine ee Abuja, ayaa aqoon dheeraad ah u leh inta badan xaaladda Ukraine, waana nin aad u deggan.

Dhab ahaantii waxa uu wakhti ku qaatay Ruushka isaga oo da'yar, waxa uu haystaa laba dhalasho oo xataa waxa uu iska diiwaan galiyay akademiyada milatariga ee Ruushka - laakiin waxa la xidhay muddo kooban, isaga oo lagu eedeeyay in uu basaas ahaa ka dib markii lagu arkay safaarada Maraykanka.

Waxa uu sheegay in uu dalka ka qaxay 7 sano ka hor, isaga oo sii maray Ukraine - uuna si farxad leh ula dagaalami doono Ruushka. balse uu aqbalyo in taasi aysan dhicin.