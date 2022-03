Filimka ay soo jileen Mithun iyo Aw Baska ee muranka ka dhex abuuray shacabka Hindiya

Saacad ka hor

Qisada uu ku saabsan yahay filimkan, oo lagu magacaabo 'Kashmir Files' ayaa lasii daayay Jimcadii, waxa uuna ka hadlayaa wiil arday ah oo ogaaday in waalidiintiisa oo ka mid ahaa dadka Hinduuga ah ee Kashmir daggan ay dileen mintidiin Muslimiin ah.

Ardaygan ayaa sidoo kale ogaanaya in sheeko uu awowgiis u tebiyay oo ahayd in waalidiintiisa ay shil ku dhinteen ay tahay been abuur.