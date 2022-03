Dagaalka Ukraine: Xog ku saabsan hubka nuclear-ka ee uu Ruushka isticmaali karo

Wax yar kaddib markii uu Ruushka weerarka ku qaaday Ukraine, Madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in uu diyaariyay "awooddiisa gaarka ah" - taasoo ka dhigan hubka nuclear-ka - oo "heegan la geliyay".

Arrintan waxay abuurtay cabsi badan oo ku aaddan in Moscow ay adeegsato hubka nuclear-ka "laga taxaddaro" oo afka qalaad lagu yiraahdo "tactical" - oo aan ahayn in si buuxda loo isticmaalo nuclear.

Maa maxay nuclear laga taxaddaray?

Sidaas waxay uga duwan yihiin hubka nuclear-ka ee loo yaqaanno "strategic" oo ah midka meelaha fog fog lagu weeraro. Xilligii uu socday Dagaalkii Qaboobaa, hubkan waxa uu ahaa kan ay labada awoodood ee ugu waaweynaa adduunka, oo kala ah Mareyknaka iyo Midowgii Soviet u adeegsan kareen in ay isku weeraraan.

Muxuu Ruushka ka haystaa hubka nuclear-ka ee tactical?

Waxaa la aaminsan yahay in Ruushka uu haysto ilaa 2,000 oo ah bambooyinka hubka nuclear-ka ee loo yaqaanno tactical.

Bambooyinkan waxaa lagu rakibi karaa noocyo badan oo gantaallada ka mid ah, kuwaasoo sida caadiga ah loogu isticmaalo in ay xambaaraan waxyaabaha qarxa.

Waxaa laga cabsi qabaa in Ruushka uu adeegsado bambooyinka yar yar ee nuclear-ka, inkastoo aysan u badneyn inay taasi dhacdo, sida ay khubarada sheegeen.

Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu isticmaalo xeelad lagu magacaabo "xaaladda kici si aad wax ugu dejiso" taasoo uu adeegsado marka uu dagaal kula jiro Nato.

Xeeladdaas waxaa qayb ka ah in uu sameeyo waxyaabo filan waa ah - sida in uu hubka sida taxaddarka leh loo isticmaalo u adeegsado goobaha dagaalka, ama in uu mudaharaad ka sameeyo meel - ama uu ku hanjabo inuu tallaabadaas ku dhaqaaqayo.