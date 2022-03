Colaadda Ukraine: Wax ka ogow afarta janan ee Ruushka "looga dilay" dagaalka

31 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa sheegay in ciidamadiisa ay dagaal ku dileen jenaraal kale oo Ruush ah. Ma uusan sheegin magaca jananka, hase yeeshee la taliye ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa yeeshay in ninka dhintay uu yahay Sarreeye Gaas, Oleg Mityaev.

Warbaahinta dalkaas ayaa sheegtay in xooggaga xagjirka ah ee Azov ay Jenaraal Mityaev ku dileen meel u dhaw magaalada Mariupol.

Waa sarkaalkii afaraad ee ay Ukraine sheegtay in lagu dilay duullaanka uu Ruushka ku qaaday dalkaas.

Khubarada milateriga ayaa rumaysan in ilaa 20 janan ay hogaaminayaan duullaanka Ruushka. Haddii ay dhab noqoto in la dilay afar kamid ah, taasi waxa ay ka dhigan tahay in 20% la laayay hogaamiyayaasha dagaalka ee Ruushka uu u diray Ukraine.