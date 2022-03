Mareykanka oo kordhiyey tirada madaxda Soomaalida ee uu xayiraadda kusoo rogey

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Antony Blinken, ayaa tilmaamey in tallaabadii la qaadey ay ku saabsaneyd in sida qeybta 212 ee qodobka (a) faqradda (3) iyo (C) ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka uu qorayo, in la xadidayo bixinta fiisaha kuwa la rumeysan yahay iney mas'uul ka yihiin, ama carqaladeynayaan hannaanka doorashada dimuqraadiyadda ee baarlamaanka Soomaaliya.