Ninkii caanka ka ahaa Instagram ee ay FBI 'ka afduubatay' Dubai oo la sheegay inuu lacago ku dhacay gudaha xabsiga

Saacad ka hor

Dowladda Mareykanka ayaa been abuur ku tilmaantay wararka sheegaya in Ramon Abbas oo u dhashay Nigeria oo loo yaqaanay Hushpuppi, uu xabsiga ku dhacay $400,000 oo doolar isagoo adeegsanaya aaladda internet-ka.

Maalintii Khamiista, ayaa waxaa baraha bulshada lagu baahiyay dukumeenti muujinaya in FBI-du ay Arbacadii soo gudbisay caddeymo cusub oo ka dhan ah Hushpuppi oo ah in ay khiyaameeyeen Mareykanka iyagoo isticmaalaya xarumaha internetka ee xabsiga.

"Dkukumentiga waxa uu u muuqdaa mid la been abuur ah waana ka hubinnay FBI-da oo loo malaynayo in ay qortay dukumeentiga, waxayna xaqiijiyeen in uu been abuur yahay," ayuu yiri sarkaalka.