Dagaalka Ruushka iyo Ukraine: Ma run baa in Putin uu Afrika yimid oo uu dagaalyahanno ku tababaray?

Maalimihii lasoo dhaafay waxaa Baraha Bulshada ku wareegayay sawir midabkiisu yahay cadddaan iyo madow oo ay dadka qaar sheegeen in uu ka muuqdo Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, oo tababar u sameynaya koox u dagaallameysay xornimada Koonfur Afrika.

Dadka sharraxayay waxay sheegayeen in Putin uu Afrika u yimid xilligaas si uu u garab istaago xoogaggii gumeysi diidka ahaa.

Sawirkan ayaa sidoo kale loo adeegsaday in dadka reer Afrika loogu boorriyo sidii ay taageero u siin lahaayeen Ruushka oo hadda dagaal kula jira Ukraine.

Hase yeeshee sheegashadan ma xaqiijineyso in Madaxweyne Putin uu xilligaas Afrika joogay, waqtiga sawirka la qaadayna wuxuu ahaa mid khaldan.

Putin ma uusan joogin Tanzania

Qofka soo geliyay ayaa sheegay in sawirka la qaaday sanadkii 1973-kii, markaasna uu Putin ku sugnaa xero militeriga lagu tababaro oo ku yaalla dalka Tanzania, halkaasoo lagu carbinayay koox dhaqdhaqaaq xornimo doon ah ka sameyneysay waddanka Koonfur Afrika.

Waxaa sidoo kale la sheegay in ninka markii dmabe noqday madaxweynihii Mozambique, Samurai Mitchell iyo Emerson Emannagagua, oo hadda ah madaxweynaha Zimbabwe, ay labaduba ka muuqdaan isla sawirkan.

Dadka soo bandhigay sawirka iyo qoraalka la socday waxay sheegeen in Putin uu muddo afar sano ah ku sugnaa xeryaha tababarka ee ku yaallay Tanzania, laga billaabo 1973-kii ilaa 1977-kii, isagoo intaasna tababar u sameynayay dagaalyahannada xornimo raadiska ah.

Hase yeeshee, ma jirto caddeyn laga hayo keydka taariikhda waddanka Ruushka ee uu Putin u dhashay iyo Qaaradda Afrika oo muujinaya in Putin, oo dhashay 1952-kii, uu Afrika yimid 1970-meeyadii.

Taariikh nololeedka Putin ee ku jira bogga ay internet-ka ku leedahay madaxtooyada Kremlin waxaa ku qoran in uu wax ka baranayay Jaamacadda Gobolka Leningrad xilliga lagu sheegay inuu joogay Afrika, uuna Jaamacaddaas ka qalin jabiyay sanadkii 1975-kii.

Arrinta labaad waxay tahay in dagaalyahannadii u halgamayay xornimada Mozambique ee la sheegay in ay ku sugnaayeen xeryaha ku yalala Tanzania ay intooda badan ahaayeen kuwo uu dibadda kusoo tababaray Shiinaha, tababarkoodana ma bixinin macallimiin ka socday Midowgii Soviet.

Waxaa intaas sii dheer in Imnangagua uusan isaguna joogi karin Tanzania xilliga la tilmaamay ee ah 1973-kii, sababtoo ah waxaa sanadkii 1965-kii xabsi dhigtay dowladdii ay hoggaaminayeen Caddaankii laga tirada badnaa ee Rhodesia, waxa uuna xirnaa muddo toban sano ah.

Ruushka ma booqdeen Mozambique 1980-meeyadii?

Qoraaga u dhashay dalka Mozambique ee lagu magacaabo Renato Matuse ayaa sawirka lagu tilmaamay "Putin iyo dagaalyahannada uu tababarayay" u adeegsaday buug uu soo saaray 2018-kii, kaasoo uu ku sheegay in madaxweynihii hore ee dalkiisa, Samurai Mitchell uu la taliyeyaal sar sare oo ka socday Midowgii Soviet kula kulmay magaalada caasimadda ah ee Mabuto, bartamihii 1980-meeyadii.

Waxa uu soo bandhigay in ay saraakiishaas booqdeen saldhig militeri oo u dhow magaalada.

Balse waxa uu sheegay in ay caddahay in Putin uusan ka mid ahayn raggaas.

Putin wuxuu hay'adda sirdoonka Ruushka ee KGB uga shaqeynayay Jarmalka Bari intii u dhaxeysay 1985-kii ilaa 1990-kii, xilligaas wixii ka horreeyayna waxa uu ahaa askari darajadiisu hooseyso. Sidaas awgeed waxay aad iyo aad ugu badan tahay in isagu uusan ahayn qofka hoggaaminayay "tababarka loo sameynayay dagaalyahannada Afrika".

Madaxtooyada Kremlin waligeed ma aysan xusin in uu booqday dalka Mozambique, arrintaasna laguma sheegin meel ka mid ah buugaagta taariikhdiisa.

Georgie Derlogoyan oo ahaa turjumaan isku baddala luuqadaha Ruushka iyo Bortaqiiska 1980-meeyadii, haddana wax ka dhiga Jaamacadda New York, ayaa sheegay in ay "wax lagu kaftamo" tahay in Putin lagu tilmaamo qofka sawirkaas ka muuqda.