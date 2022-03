Colaadda Ukraine: Maxay yihiin sababaha keenay in ciidamada Ruushka ay qabsan waayeen caasimadda Ukraine?

50 Daqiiqadood ka hor

Warbixin gaar ah oo ay BBC-da ka diyaarisay dagaalka, waxay wareysi la yeelatay labo janaraal oo u dhashay Ukraine oo u xil saaran difaacidda Kiev, waxay BBC-da u sheegeen in ciidamadooda ay dadaal dheeraad ah geliyaan sidii ay ciidamada Ruushka uga difacai lahaayeen caasimadda.

Janaraaladan ayaa sidoo kale sharraxaad ka bixiyay sababaha ay u aaminsan yihiin in caasimadda ay muhiim ugu tahay ka hortagga ciidamada Ruushka.

Webiyada iyo dhulka biyo farriisinka ah-waxay noqdeen dhufeys dabiici ah

Ciidamada ammaanka ee Kiev ayaa sheegay in Ukraine ay si adag u dagaalamayso, balse waxay qireen in caasimadda ay halis ugu jirto in lagu garaaco gantaallo.