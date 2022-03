Madax hore oo taageertay in Putin lasoo taago maxkamad lamid ah tii la horgeeyay Naasiyiinta

Ra'iisul wasaarihii hore ee xisbiga shaqaalaha, Mr Brown ayaa BBC u sheegay in tan iyo markii uu dumay darbigii Berlin "waxaan u maleynayay in ku dhaqanka sharciga iyo dimuqraadiyadda ay sii xoogeysaneyso", balse "Putin uu taas ku beddelayo adeegsiga awood"

Waa in la diraa digniin ah in madaxweyne Putin "uu si weyn u wajahi doono sharciga caalamiga ah" ayuu yiri Mr Brown, isaga oo intaa ku daray in dowladda Ukraine ay codsaneyso in lagu fuliyo tallaabo noocaas ah.