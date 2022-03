Dagaalka Ukraine: Saddex arrimood oo Turkiga uu ka faa'iiday xasaradda

Go'aanka uu Turkiga uga soo hor jeestay isku dayga uu Ruushka ku doonayo qabsashada Ukraine iyo dadaalka uu ugu jiro in labada dhinac lagu dhexdhexaadiyo hab diblomaasiyadeed ayaa sabab u noqday in Aqalka Cad uu "mahad celin" u hayo Ankara.

Khubarada dhinaca diblomaasiyadda ayaa sheegay in aysan wax lala yaabo noqoneynin haddii ay Madaxweyne Erdogan iyo dhiggiisa Mareykanka, Madaxweyne Joe Biden, kulan yeeshaan inta uu socdo shirka NATO ee loo ballansan yahay isbuuca soo socda.

Tan iyo Markii uu billowday dagaalka Ukraine, Turkiga ayaa u muuqday in uu dhowr arrimood ka faa'iiday arrintaas.

1- Xiriirka Turkiga iyo Mareyknka oo soo hagaagaya

Markii uu Ruushka gudaha u galay Ukraine waxa uu weerarkiisa ujeeddadiisa ahaa in aan la ballaarinin isbahaysiga Nato oo uu Putin ka baqayay in ay xuduudihiisa ku sii fidaan.

Tallaabadaas ayaa horseedday in isbahaysiga reer Galbeedka uu dhankiisa adkeysto difaaca, waxaana muhiim noqotay in sare loo qaado xiriirta uu Mareykanka la wadaago waddamada xubnaha muhiimka ka ah Nato, oo uu ka mid yahay Turkiga.

Dhanka kale, ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ay militeriga Ruushka isaga caabiyeen diyaaradaha uusan duuliyaha saarneyn ee ay ka heleen Turkiga. Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ma aysan beeninin taageerada ay siisay Ukraine, inkastoo ay sheegtay in diyaaradahaas laga iibsaday shirkad laga leeyahay Turkiga.

Intaas waxaa sii dheer in Turkiga uu xiray marinnada badda ee Istanbul iyo Dardanelles oo laga hor istaagay maraakiibta militeriga Ruushka, tallaabadaas oo waafaqsan heshiiska caalamiga ah ee Montreux.

Ilo wareedyo laga helay khubaro ku xeel dheer arrimaha diblomaasiyadda ayaa sheegay in ay aad ugu badan tahay in isbuuca soo socda ay si gaar ah isu arkaan Erdogan iyo Biden, marka uu dhacayo shirka hoggaamiyeyaasha waddamada xubnaha Nato.

2- Turkiga Cadaadis laguma saari doono hirgelinta cunaqabateynta Ruushka

Mowduucyada ugu waaweyn ee ku saabsan wadahadallada la xiriira Ukraine ee lala yeeshay Turkiga waxaa ka mid ah in Mareykanku uu cadaadis ku saarayo Ankara inay si buuxda uga qayb qaadato cunaqabateynta lagu soo rogay Ruushka iyo in kale.

Waxaa Xukuumadda Ankara hoosta looga xariiqay in aan culeys lagu saari doonin arrintaas, haddii ay hawada Turkiga u furnaato Ruushkana aan cabasho laga keeni doonin.

Hase ahaatee waxaa il gaar ah lagu heynayaa in aysan Moscow marinka hawada ee Turkiga u adeegsanin kala gudbinta qalab militeri iyo soo daabulista dagaalyahanno ka imaanaya dhinaca Suuriya.

3- In uu Turkiga helo diyaaradaha dagaalka F-16

Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Turkiga uu ka faa'iidayo in uu hagaago xiriirka kala dhaxeeya Mareykanka waa in la dhammeystiro hirgelinta heshiiskii uu Washington uga iibsaday diyaaradaha dagaalka ee uu noocooda yahay F-16.

80 diyaaradood oo Turkiga uu filayay in ay usoo diraan Mareykanka ayaan ilaa hadda la gaarsiinin. Hase ahaatee waxaa hadda la filayaa in Turkiga uu helo diyaaradahaas haddii uu is afgaradka guul ku biyo shubto.