Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa sidii la filayay xalay ku dhawaaqay in uu ka mid yahay musharraxiinta xilka madaxweynaha federaalka, waxaase su'aalo la iska weydiinayaa in uu loollanka geli karo isagoo wali madaxweyne ka ah dowlad goboleedka.

"Waxaan rabaa caawa inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba u sheego in aan u taaganahay qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan halkan baaq uga diraya dhammaan Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya in ay ku midoobaan in maamulka hada jira la bedelo," ayaa ka mid ahaa erayada khudbaddii uu Deni ku shaaciyay go'aankiisa.

Deni oo kamid ah siyaasiyiinta sida weyn u dhaliishan Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo ayaa hadda ku biiray liiska tobanaanka musharrax ee doonaya inay hantaan Villa Somalia.

Haddaba, suuragal ma tahay in uu doorashada xilka madaxweynaha u istaago isagoo wali ku fadhiya kursiga madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland?

Faarax Aw Cismaan oo wax badan ka qoray arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, ayaan weydiinnay isla su'aashaas.

"Dastuurka Dowlad Goboleedka Puntland kuma qorna in qofka xilka haya hadidi uu xil kale oo ka sarreeya u tartamayo is casi, oo uu xilkan wareejiyo, meel ay ku qoran tahay ma jirto. Dowladdii Cabdullaahi Yuusuf, markii uu tartamayay isagoo madaxweyne ka ah Puntland ayuu ku tartamay kaddib markii uu guuleystay ayuu iscasilay," ayuu yidhi Faarax.

Balse waxa uu intaas ku daray in uu Deni la kulmi karo cadaadis xoog leh oo dhanka siyaasadda ku aaddan.

"Way dhici kartaa in uu caqabad kala kulmo ragga hadda halista u arka musharraxnnimadiisa ee ay ka mid yihiin musharraxiinta Muqdisho ku sugan iyo madaxweynaha mar labaad xilka raadinaya. Waxay ka mideysnaan karaan inay ku khasbaan is casilaad, iyagoo ku doodaya inuu yahay madaxwyne maamul goboleed oo isagoo xil haya uusan xil kale u tartami karin.

"Anigu waxaan saadaalinayaa in uu caqabaddaas la kulmi doono oo qolyaha Xamar jooga ay cuskan doonaan xilka uu hadda hayo, laakiin inuu yeeli doono is casilaad iyo in uusan yeeli doonin waa go'aan isaga u yaalla. Haddii khilaaf uu keeno mowduucaasna waxaa laga yaabaa in beesha caalamka ay isaga culeys saarto ama siyaasiyiinta kale culeys la saaro."

Musharraxnimada Deni Maxay uga dhigan tahay Golaha Musharraxiinta?

Qaar ka mid ah Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo Midowga Musharraxiinta xilka madaxweynaha ee fadhigoodu yahay Muqdisho ayaa in muddo ah isku fikir ka ahaa khilaafka u dhaxeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo garabyada siyaasadda dalka.

Hase ahaatee, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa hadda yeelanaya dan la mid ah tii musharraxiinta kale, waxa uuna u muuqdaa inuu ku ciriirin karo fursadda, sida ay khubarada qaar u arkaan.

"Maadaama xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda hadda jirtay uu aad u liitay, haba ugu darnaadaan Jubaland iyo Puntland, waxaa laga yaabaa in Saciid uu is tusay inuu loollan geliyo madaxweyne Farmaajo si loo helo jawi wadashaqeyneed oo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka.

