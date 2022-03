Hindiya: Atoorihii ay quruxdiisa u keentay khasaaraha

Saacad ka hor

Waxaa la sheegaa in Shashi Kapoor uu ahaa atoorihii ugu quruxda badnaa ee taariikhda filimada Hindiya soo maray xilligiisa.

Waxay tidhi: "Waxaan ahaa 18 jir. Anigoo isla hadlaya ayaan dhahay, 'Alla rabiyoow, waa kan Shashi Kapoor.' Waan yaabay markii aan arkay. Shaqadii jilitaanka waan qaban waayay, ilaa markii dambe uu agaasimihii na hagayay, Shakti Samanta, ku khasbanaaday in uu Shashi Kapoor ka codsado inuu ka tago meesha wax lagu jilayay."

Agaasimihii hagista filimada ee caanka ahaa, Ismail Merchant, ayaa buugiisa taariikhda,'Passage to India', oo uu ku qoray qisada filimka Shashi Kapoor ee 'Shakespearewala' waxaa lagu soo bandhigay Bandhigga filimada ee Berlin. Shashi Kapoor qudhiisa halkaas ayuu joogay markaas.

Hal galab ayay isaga, atariishadiisii la oran jiray Madhur Jaffrey iyo Gina Lollobrigida isla soo fuuleen wiishka dabaqa iyagoo aan ku talogaleynin. Sida uu sheegay Ismail Merchant, "Gina way jeclaatay markii ay aragtay Shashi."

Ismail Merchant waxa uu qoray, "in subaxdii xigtay ay ubaxyo u direen Shashi. Balse waxay si khalad ah ugu maleeyeen in Shashi magaciisa uu yahay Madhur, sidaas awgeedna ubaxyadii waxaa loo geeyay Madhur Jaffrey.

Gina waxay u maleysay in uu ka diiday haasaawe. Ma ahayn arrin ay uga baratay ragga, sidaas darteedna maalintii ugu dambeysay ee bandhig faneedka ayay Shashi waydiisay sababta uu uga soo jawaabi waayay farriinta ay u raacisay ubaxyada. Markaas ayaa la ogaaday in ubaxyadii Gina aysan gaarin Shashi.

Shashi Kapoor "aad buu uga niyad jabay in magaciisa oo la khalday awgiis uu ku waayay fursadda sidaas u fiican".

Wajigiisa waxaa badbaadiyay Farooq Engineer

Maalin maalmaha ka mid ah, iyagoo is garab fadhiya oo sheekeysanaya ayay macallimaddii kusoo tuurtay tirtire alwaax ku sameysan yahay, waxayna wajiga uga soo toosisay Shashi Kapoor.

Nin ay quruxdiisa khasaarisay

Shabana Azmi ayaa aaminsan in Shashi Kapoor uu dhibaato badan kala kulmay quruxda uu lahaa.

Shyam Benegal ayaa agaasime ka ahaa filimkii Shashi Kapoor ee lagu magacaabay Junoon and Kalyug.

Guurkii Jennifer

Shashi Kapoor dumaashidiis iyo Shammi Kapoor xaaskiisa Geeta Bali ayaa door muhiim ah ka qaatay in Shashi uu guursado Jennifer.

Shashi Kapoor waxa uu buuggiisa 'Prithviwalas', ku qoray "Uma kaxeynin Jennifer waalidiinteyda, waxaanse u kaxeeyay Shammi Kapoor iyo Geeta Bali. Waxay na siin jirtay gaarigeeda iyo xoogaa lacag ah oo aan kusoo damaashaadno. Waxaan soo cuni jirnay raashin iyo cabitaan. Kaddib, codsi iga yimid awgiis, Shammi wuxuu arrinteenna kala hadlay waalidiinteenna. Way na aqbaleen."

Agaasimaha filimkaas, K. Asif, ayaa u suurtageliyay in uu soo raaco diyaarad nooceedu yahay Dakota. Islamarkii uu arooska dhammaaday, Prithviraj wuxuu dib ugu laabtay Jaipur isagoo raacay isla diyaaraddii.

Markii ugu dambeysay, cudurro ayaa hareereeyay

Dhimashada xaaskiisa kaddib waxaa billowday in uu miisaan badan fuulo jirkiisa, sidaas ayuuna kusii socday.

Xasuustii Shashi way sii socotay ilaa maalmihii ugu dambeeyay noloshiisa. Markii ay atariishada lagu magacaabo Simi Garewal ku aragtay isagoo kursiga curyaamiinta ku fadhiya oo munaasabad jooga, xagiisa ayay usoo dhaqaaqday.

Shashi gabadhiisa Sanjana ayaa inta aysan gaarin uga digtay in aabeheed uu ku dhacay baralis ka naafeeyay qayb ka mid ah jirka. Waxay u sheegtay in sidoo kale uu ku dhacay wadne xanuun. Waxay u sheegtay in aysan ka xumaanin haddii uu aqoonsan waayo.