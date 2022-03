Ukraine: Madaxwaynaha dalka Ukraine oo codsi u jeediyay Israa'iil

9 Daqiiqadood ka hor

Maamulka Ukraine ayaa sheegay in in ka badan 7,000 oo qof la daadgureeyay ka dib wadooyinka bini'aadantinimo oo la furay Axaddii.

Beijing ayaa beenisay warar todobaadkii hore soo baxay ee ahaa in ay u furan tahay in ay Moscow siiso hub ay ku sheegeen "xog been abuur ah", balse Shiinuhu waxa uu diiday in uu cambaareeyo duullaanka Ruushka ee ukraine.