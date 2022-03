Waqtigii uu Ruushka qaamaha isaga bixin lahaa oo foodda soo ah

Saacad ka hor

Ruushka ayaa ku andacoodey in uu dulsaar fiican siiyey maal-gashadayaasha caalamiga ah isaga oo iska ilaalinaya in uu ka baaqsado bixinta deenta.

Isagoo ku dhawaaqayay in Ruushku uu bixiyay deynta, ayuu wasiirka maaliyadda ee Ruushka Anton Siluanov uu sheegay in uusan hubin in lacagtaas ay dhaafi doonto waqtiga loo qabtay in ay ku bixiyaan cunaqabateynta saaran darteed.