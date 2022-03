Dagaalka Ukraine iyo Ruushka: Xeeladaha aad isticmaali karto haddii hubka nuclear-ka la rido

Tan iyo markii uu billowday dagaalka ka socda Ukraine, waxaa soo batay walaaca ay dadka caalamka ka muujinayaan in la adeegsado hubka sida ba'an wax u gumaada ee nuclear-ka.

Qiimeyn la sameeyay ayaa muujisay in xiisadda hadda taagan ee ka dhalatay dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ay sare u qaadday walwalka ay dadweynaha adduunka ka qabaan in dagaalka uu nocqo mid uu hubka nulear-ka qayb ka yahay.

Hay'adda Tamarta Atomic-ga adduunka ayaa sheegtay in caalamku uu hadda si weyn ugu diyaarsan yahay hubka yar yar ee nuclear-ka balse wali loo diyaar garoobin bambooyinka atomic-ga ee halista badan.

Bambada atomic-ga ay tahay hub istiraatiiji ah oo loogu talogalay burburin xad dhaaf ah, duniduna ay aaminsan tahay in ay wanaagsan tahay inaan laga hadlin isticmaalkeeda mar kale.

Sababtu waxay tahay in hadda aan la joogin waqtigii Dagaalkii Labaad ee Adduunka, oo Mareykanka keliya uu heystay hubkan, cid kale oo ku jawaabi kartayna aysan jirin.

Waxyeellada koowaad ee nuclear-ka ka dhalaneysa waa cadaadiska tamarta ee ku sameysan, tan labaad waa kuleylka ka dhalanaya marka uu qarxo oo aad u daran, tan saddexaadna waa in uu sii deynayo sun hawada raaceysa oo shucaac ah, taasoo u daran dadka iyo deegaanka labadaba.

Bambooyinka waaweyn ee atomic-ga waxaa qaadi kara diyaarado, balse waxaa jira madaxyo yar yar oo nuclear ah oo loo isticmaali karo madaafiicda yar yar. Sidaas darteed, maadaama ay dadal badan sameysteen qalab difaaca hawada ah way adkaaneysaa in uu wadan ku weeraro kuwaas.

Waxaa suuragal ah in diyaaradaha atomic-ga xambaara lagu weeraro dal ama gobol, balse waxaa kale oo aan meesha ma marneyn in gantaallada riddada dheer ay qaadi karaan nuclear-ka, iyagoo weerarka gaarsiinaya meelo aad u fog fog.

Maxaad sameyn kartaa haddii nuclear la isticmaalo?

Waxay u badan tahay in haddii nuclear la adeegsado shacabka la wargelin doono, laakiin arrintaas lama hubo 100%. Waxaa laga yaabaa in dalka la weeraray ay qalabkiisa raadaarka iyo difaaca hawada awoodi waayaan inay gartaan weerarka, taasina waxay keeneysaa in dadweynaha la ogeysiin waayo.