Ictiraafka Somaliland: Sababahan ayaa ka hortaagan Mareykanka inuu aqoonsado Somaliland

26 Daqiiqadood ka hor

Maamulka Biden ayaa si cad u sheegay in aysan qorshaha ugu jirin in ay aqoonsadaan madax-banaanida Somaliland.

Madaxda Mareykanka ayaa la dhacsan xasiloonida Somaliland islamarkaana waxa ay doonayaan Mareykanka in ay is hortaagaan saamaynta sii kordheysa ee Shiinaha ku yeelanayo guud ahaan Bariga Afrika.

Maxay yihiin sababaha aysan Mareykanka u aqoonsan karin Somaliland?

Sida uu qoray wargeyska The Foreign Policy, saraakiisha Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in aqoonsiga Somaliland uu uu sababi karo in uu xumaado xiriirka Mareykanka uu la leeyahay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, oo Mareykanka kala shaqeeya la dagaalanka argagixisada in kasta oo ay ka taliyaan qeybo yar oo ka mid ah dalka.