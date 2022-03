Biden : Putin wuxuu diyaar u yahay in uu adeegsado hubka kiimikada

25 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin uu ku jiro ciriiri adag, suurtogalna ay tahay in uu adeegsado hubka kiimikada iyo kan niyuukleerka , uuna sii noqonayo nin aad u caraysan oo quus jooga.

Biden ayaa sheegay in sheegashada Ruushka ee ah Ukraine haysato hubka halista ah ay caddeyn u tahay in Ruushka damacsanyahay in uu isagu adeegsado hubkaasi .