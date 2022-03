Dagaalka Ukraine: Dhowr dhacdo oo tusaale u ah inuu Putin 'isticmaali rabo' hubka nuclear-ka

15 Daqiiqadood ka hor

Madaxweyne Putin wuxuu amar ku bixiyay in la diyaariyo hubkiisa nuclear-ka

Ugu horreyn, waa inaan qirto in aan marar badan u maleeyay in "Putin uusan tallaabo qaadi doonin" balse uu qaaday, ayuu yidhi wariyaha qoray maqaalkan, Steve Rosenberg, oo ka tirsan laanta af Pashto-ga ee BBC-da.

"Ma doonayo inaan xukumo Crimea," ayuu horay u yidhi Putin. Waxaana og nahay in markii dambe uu guud ahaan gacanka Criema ku darsaday Ruushka, uuna hoos yimid xukunkiisa. Taasi waxay dhacday 2014-kii.

Hadda waxay ila tahay in erayga ah "Ma sameyn doono" aan loo dhihi karin Putin.

Balse arrinta ku saabsan in Putin uusan hadda riixi doonin batoonka laga rido hubka nuclear-ka waxaa ka taagan su'aalo culus.

Tallaabadaas waa mid la filan karo wixii ka dmabeeyay markii uu madaxweynaha Ruushka amar ku bixiyay in heegan loo galiyo hubkiisa nuclear-ka, wax yar kaddib markii uu billowday dagaalka Ukraine.

Hoggaamiyeyaasha dalalka ku bahoobay isbahaysiga Nato ayuu xilligaas ku eedeeyay in ay "sameeyeen ficillo gardarro ah".

Maalmo kaddib markii ay militeriga Ruushka dagaal ku qaadeen Ukraine, Putin wuxuu ka digay "in waddan kasta oo soo faro geliya howlgalkiisa uu la kulmi doono cawaaqib uusan horay u arkin taariikhdiisa."

Xigashada Sawirka, AFP VIA GETTY IMAGES

Wuxuu sheegay in haddii uu Ruushka uu muhiim u yahay adduunka haddii uu meesha ka baxana aysan wax kale jiri karin.

'Putin xaalad adag buu ku jiraa'

Hadda, waxaad mooddaa in Putin uu dagaalka Ukraine kala kulmay jawaab lama filaan ah. Dhinac militeriga Ukraine ayaa iska caabbin xoog leh kala hor yimid, dhinaca kalena waddamada Reer Galbeedkuna waxay ka mideysan yihiin cunaqabateynno xooggan oo ka dhan ah Moscow.

Hal waddo oo u furan waa in uu gaaska ka joojiyo Yurub, taasoo dalalka Yurub ku khasbeysa in ay dib u gurasho sameeyaan, tallaabada xigtana waa in uu gooyo badda Waqooyiga ee isku xirta Britain iyo Denmark. Waxa kale ee xigi kara waa inuu isticmaalo bambooyinka atomic-ga, sida uu sheegay khabiirka.