Vladimir Putin: Afar qaab oo loo sugo amniga madaxweynaha Ruushka

24 Daqiiqadood ka hor

Cuntadiisa waxaa loo diyaariyaa si taxaddar leh, wax walba oo uu cabayana waa in ay marka hore kabadaan la-taliyeyaashiisa khaaska ah.

Sababta arrintan loo sameynayo waa in ninkan horay uga tirsanaan jiray sirdoonkii Soviet-ka uu si fiican u ogyahay khatarta ku hareereysan, gaar ahaan xilligan uu dagaalka ku jiro.

1- Koox si weyn u sugeysa amniga

Ciidamada kala duwan ee dhinaca amniga u qaabilsan Ruushka waxaa ka mid ah koox si khaas ah loogu xil saaray in ay ilaaliyaan Madaxweynaha iyo qoyskiisa: Waxaana lagu magacaabaa Ciidanka Ilaalada Amniga Madaxweynaha.

Sida ay ku warrantay warbaahinta afka dwoladda ku hadasha ee lagu magacaabo Russia Beyond, marka ay ilaaladan madaxweynaha u raacayaan bannaanka, waxay isu qaybiyaan saddex kooxood.

"Putin ma jecla in uu fuulo diyaaradaha qumaatiga u kaca; inta badan wuxuu ku safraa kolonyo gawaari ah, oo ay la socdaan mootooyin, gawaari midab madow, iyo kuwo kale oo qayb ka ah gaadiidka madaxtooyada. Marka uu socdo waxaa la joojiyaa dhammaan gawaarida shacabka, hawadana waxaa laga ilaaliyaa wax diyaarad ah ama kuwa loo yaqaanno drones-ka," ayuu yidhi Mark Galeotti, oo ah khabiir dhanka amniga u qaabilsan Ruushka.

Ciidamada ilaalada madaxtooyada Ruushka waxaa caawiya laanta "Ilaalada Qaranka Ruushka", ama "Rosgvardia", oo lix sano ka hor uu abuuray Putin qudhiisa, laguna tilmaamay in ay yihiin "ciidan shakhsiyeed" oo uu sameystay madaxweynaha.

Waa laan ka madax bannaan taliska ciidamada amniga Ruushka. Inkastoo howlahooda ay ka mid yihiin ilaalinta xuduudaha, la dagaallanka argagixisada iyo arrimo kale, haddana shaqadooda khaaska ah waa in ay Madaxweynaha ka difaacaan khatar kasta oo suuragal ah.

"Qof walba wuu og yahay in ay yihiin ciidamada ilaalada khaaska u ah madaxweynaha," ayuu yidhi Stephen Hall, oo ah khabiir wax ka dhiga Jaamacadda Bath ee dalka UK.

Maxay yihiin tallaabooyinka loo qaaday si loo ilaaliyo Putin?

Inkastoo ay adag tahay in la ogaado heerka ay gaarsiisan yihiin tallaabooyinka lagu xaqiijinayo amniga Madaxweynaha, qaar ka mid ah waxaa tooshka ku ifiyay Madaxtooyada Kremlin iyo saraakiil ka tirsan ciidanka amniga Ruushka.

2- Cuntada

Sida uu sheegay Mark Galeotti, Putin waxa uu leeyahay dad u qaabilsan dhadhaminta raashinka, maadaama laga baqayo in la sumeeyo, waxayna tijaabiyaan wax walba oo uu madaxweynuhu cunayo.

Stephen Hall, ayaa sheegay in kooxda ilaalada Madaxweynaha ay si dhow ula socdaan qaabka loo kariyo raashinka madaxweynaha, si khatarta looga hor tago.

3- Taleefannada casriga ah

Tallaabo kale oo loo qaaday si madaxweynaha amnigiisa loo sugo waa in telefoonnada casriga ah laga ilaaliyo madaxtooyada Kremlin.

Madaxweynaha Ruushka qudhiisa ayaa xaqiijiyay in uusan isticmaalin qalabka casriga ah ee isgaarsiinta.

Sanadkii 2020-kii ayuu wareysi uu siiyay Wakaaladda Wararka ee Ruushka, TASS, ku sheegay in haddii uu rabo inuu la xiriiro qof uu isticmaalo telefoon rasmi ah oo loogu talo galay.

Balse xaqiiqada ku aaddan in madaxweynaha uusan isticmaalin qalabkaas waa in uusan kalsooni ku qabin internet-ka.

Horay ayuu mar u sheegay in internet-ka uu yahay "Mashruuc ay leeyihiin CIA" - oo ah hay'adda sirdoonka Mareykanka. Dadka u dhashay Ruuhska ayuu ka codsaday in aysan waxba ka raadinin Google maadaama uu u arko in Mareykanku ay la socdaan xogta la galiyo adeeggaas.