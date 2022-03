Dagaalka Ukraine: Afarta kaarto ay sameeyeen ciidamada Ukraine si ay uga adkaadaan Ruushka?

Saacad ka hor

Qaar badan oo ka mid ah ciidamada joogtada ah ee Ukraine ee ku sugan bariga dalka ayaa halis ugu jira in la hareereeyo ama in la baabi'iyo. Iyo iyada oo rubuc ka mid ah dadkii waddankaas ay ka carareen guryahoodii, kuwa joogey waxay la kulmayaan madaafiicda iyo gantaallada aan joogsiga lahayn ee Ruushka.

1. Waa ciidamo si aad ah u dhiiran oo niyad haya

Ficil ahaan tani waxay horseeday in askarta Yukreeniyiinta ay ka dagaalamaan jiidda hore, iyagoo og in magaalooyinkoodu ay leeyihiin difaac qoto dheer.

3. Xeelado militeri oo u gaar ah

In kasta oo ay adag tahay in la helo sawir sax ah oo ku saabsan tirooyinka khasaaraha, Pentagon-ka wuxuu sheegay in Ruushka ay dagaalka uga dhimatay in ka badan 7,000 oo askari, tiradaas waxay ku dhowdahay kala bar tiradii midowgii Soviet uga dhimatay dagaalkii Afghanistan ee tobanka sano socday.