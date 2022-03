Dagaalka Ukraine: Ruushka ma wuxuu qirtay in uu ku fashilmay qorshihii uu ka lahaa duulaanka?

Saacad ka hor

Waa xilli hore in laga faaloodo arrintaas laakiin waxaa hubaal ah in Ruushka uu xoogga saarayo arrimahaas.

Jeneraal sare oo Ruush ah oo lagu magacaabo Sergey Rudskoy - ayaa sheegay in "marxaladda koowaad" ee waxa uu madaxweyne Vladimir Putin ku tilmaamay "howlgalka milatari ee gaarka ah" ee Ruushka intiisa badan uu ka fuliyay Ukraine iyo in ciidamada Ruushka ay hadda xoogga saari doonaan "xoreynta buuxda ee gobolka Donbas".

Ciidamada Ruushka ee ku sugan aagagga kale ee Ukraine ayaa u muuqdaa kuwa aan wax guul kasoo hoyin halkaas, ciidamada Ruushka ayaa dib looga riixay fariisimaha ku xeeran caasimadda Kyiv, waxaana la sheegay in ay bilaabeen in ay qotaan dhufeyso si ay uga hortaggaan in laga qabsado halkaas ama inay isku diyaariyaan inay joojiyaan dagaalka.

Waxay u badan tahay in xilli hore ay tahay in la yiraahdo in ciidamada Ruushka ay is dhiibeen isla markaana ay ku guuldareysteen qabsashada caasimadda Kiev balse saraakiisha reer galbeedka ayaa sheegay in Ruushka maalinba maalinta ka dambeysa uu ku fashilmayo dagaalka.