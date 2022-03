Kim Jong-un oo atoore isu ekeysiiyay markii la tijaabinayay gantaalka halista ah

24 Daqiiqadood ka hor

Xilliggan Kuuriyada Waqooyi waxaa loo arkay inay heystaan wax aanay habbooneyn: Waxaana lagu tilmaamay in tijaabada hubka loo jilay sida filim-ka Hollywood-ka ee Mareykanka.

Dadka qaar ayaa sheegay in Kim iyo Jeneraaladiisa oo ka soo baxayay hangar ku yaal garoonka caalamiga ah ee Pyongyang xilli ay ag taagnaayeen qalabka laga rido gantaalaha riddada dheer ay sidoo kale u muuqdeen kuwo isku ekaysiinaya atoorayaashii filimkii 1983-kii ee The Right Stuff.