Ruushka : Waan gaartay ujeeddooyinkii dagaalka wejigiisa koowaad

Saacad ka hor

Taliyaha Ciidanka Ruushka Sergei Rudskoy oo ah madax hawgallada ee taliska guud ee ciidmada Ruushka ayaa sheegay in hawlihii ugu muhiimsanaa ee wejiga koowaad ee howlgalka ay fuliyeen.

Wuxuuna intaa ku daray in awoodda dagaalka ee ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ay si weyn hoos ugu dhaday, taas oo uu sheegay in ay gaaraan u oggolaanayso in yoolkooda ugu weyn oo ah xoraynta Donbass, oo ah gobol ku yaal Bariga Ukraine oo qaar badan oo gobolkaas ka mid ah ay gacanta ku hayaan gooni u goosato Ruushka taageerta.