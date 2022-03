Sucuudiga: Boqorka uu toogtay wiilka uu adeerka u ahaa ee dilkiisa daroogo lala xiriiriyay

Saacad ka hor

Waa kuma Boqor Faysal bin Cabdulcasiis?

Yaa ka dambeeyay dilka boqorka?

Mid ka mid ah ilaalada boqorka ayaa seeftiisa ku dhuftay amiirkii toogtay boqorka. Wasiirka Shidaalka Sheekh Axmed Zaki Yamani ayaa la sheegay in uu amray Ilaalada in aysan dilin Amiirka.

Dilka ka dib, Bare-sare Edward Rosick oo ka tirsan Jaamacadda Colorado ayaa ku tilmaamay in uu ahaa "arday iska caadi ah" wuxuuna sidoo kale sheegay iyo in sababtii uu u dilay adeerkiis "ay ahayd in fal ay daroogada uu isticmaalayay sababtay."