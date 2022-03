Sir David Amess: Muuqaal cusub oo laga shaaciyay ninkii Soomaaliga ahaa ee loo haystay dilka xildhibaankii UK

Eedeysanaha ayaa sidoo kale inkiray in uu diyaarinayay falal argagixiso intii u dhaxeysay bishii May ee 2019-kii ilaa bishii September ee 2021-ka.

Wareysigiisii ​​ugu horreeyay, saacado ka dib markii uu weerarku dhacay ayaa la weydiiyay in weerarka uu ku tooriyeeyay xildhibaanka uu ahaa mid ku lug leh argagaxiso iyo in kale.

Mr Cali, oo loo malaynayo in markii la xirayay walaashii uu taleefoon kula hadlay, ayaa sheegay in maalintaas uu inta badan ka walwalayay qoyskiisa.

Dhamaan waraysiyada uu Mr Cali bixiyay waxa uu ku celceliyay in falkaan uu ku dhiiri galiyay beegsiga mudanayaashii u codeeyay in duqaymo laga fuliyo Suuriya, sida maxkamadda dhegaysatay dacwada horteeda laga siidaayay.

Mr Cali waxa uu sheegay in uu dareemayo in uu daacad u yahay waxa loogu yeero dowladda Islaamka, uuna doonayo in loo arko in uu yahay "Daacish".