Koobka Adduunka sanadka 2022: Garoon gebi ahaantiisa laga sameeyay koonteenaro

15 Daqiiqadood ka hor

Marka laga soo tago in loo isticmaalo gidaarada garoonka, konteenarada ayaa sidoo kale noqon doona qolal kala duwan oo loogu adeego garoonka, sida qolalka beddelka ciyaartoyda, qolalka garsoorka, musqulaha iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee garoonka dhexdiisa, oo ay ku jiraan xafiisyada maamulka.

Guddoomiyaha guddiga qabanqaabada tartanka Yaasir Al Jamaal Siciid ayaa sheegay in garoonku uu astaan ​​u yahay hal-abuurnimada iyo joogtaynta fikirka noocan ah.

In kasta oo lagu ammaanay shaqada adag ee ay soo bandhigtay Qatar, haddana waxaa sidoo kale Qatar lagu eedeeyaa in ay ku xad-gudbidayso xuquuqul insaanka intii lagu jiray dhismaha garoomadan, eedaymo isugu jiro in shaqaalaha ay ku shaqeynayeen xaalad xun oo liidata, takoorid iyo caddaalad-darro oo ay la kulmeen kumannaan shaqaale ah oo aan u dhalan dalkaas.