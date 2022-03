Dagaalka Ukraine: Labo eray oo uu Biden iska yidhi oo khatar cusub u hor seeday Mareykanka iyo Ruushka

15 Daqiiqadood ka hor

Hase yeeshee, oraah uu jeebka kala soo baxay oo uu isagoo aan lala ogeyn ku darsaday "khudbaddii weyneyd" ee uu Sabtidii ka jeediyay Poland - oo uu ku sheegay wax u muuqday baaq ku aaddan in xilka laga tuuro Madaxweyne Vladimir Putin - ayaa noqon karta midda ugu daran.

Khudbadda uu u jeediyay koox isugu jirtay saraakiisha dowladda Poland ah oo lasoo xulay iyo marti sharaf ka socotay Qasriga Boqortooyada ee Warsaw, ayuu madaxweynaha Mareykanka mar kale ku sheegay in uu socdo dagaal u dhaxeeya dimuqraaddiyadda iyo dimuqraaddiyad diidka, kaasoo uu si weyn uga digay.

Waxa uu wacad ku maray in isbahaysiga Nato uu difaaci doono "taako kasta" oo ka mid ah dhulka dalalka xubnaha ka ah. Waxa uu sidoo kale ballan qaaday in la sii wadi doono taageerada la siinayo Ukraine, inkastoo uu hoosta ka xariiqay in militeriga Mareykanku aysan dagaal la gali doonin kuwa Ruushka ee halkaas jooga.