Oscar: Maxay tahay Sababta ka weyn kaftanka ee uu Will Smith u dharbaaxay majaajiliiste Chris Rock?

Saacad ka hor

Ka hor inta aysan dhicin xafladda la qabtay maalintii Axadda, waxaa si weyn loo filayay in Will Smith uu ku guuleysan doono billaddiisii ugu horreysay ee Oscar-ka oo abid uu helo, taasoo uu ku muteystay bandhigga uu ku sameeyay filimka uu aabaha u yahay Venus iyo Serena Williams ee lagu magacaabo King Richard.

Balse way adag tahay in la xasuusto dhacdo ka naxdin badan kana qalalaase badan tan ku saabsan Will Smith oo dharbaaxo xoog badan afka uga dhuftay Chris Rock, taasoo muuqaalkeeda dhowr saacadood gudahood lagu daawaday boqollaal milyan oo jeer.

"Will Smith waxa uu guusha ku helay King Richard, balse waxaan u maleynayaa bandhiggiisa ugu fiicnaa ee sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa in uu caadi ku ahaa dhammaan wiilasha saaxiibka la ah xaaskiisa," ayay tidhi markii ay kaftanka ku dhaheysay masraxa, iyadoo ula jeedday lamaanaha oo xiriirkoodu uu ahaa mid furan (taasi waxaa loola jeedaa in xiriirka Will Smith iyo xaaskiisa uusan ahayn ka maran dad kale).