Ruushka iyo Ukraine: Ma waxaa la galay wejigii koowaad ee Dagaalka Saddexaad ee Adduunka?

15 Daqiiqadood ka hor

Seynisyahankan oo bare ka ah Jaamacadda Chicago, sidoo kalena khabiir ku ah sida awooda dhaqaale ay xuddun ugu tahay dagaalka, waxa uu ku doodayaa in ka qayb galista Dagaalka aysan ku ekeyn oo keliya in ciidamo loo diro jiidda hore.

Isagu wuxuu aaminsan yahay in hubeynta dhinac ka mid ah kuwa dagaallamaya ay la mid tahay in toos looga qayb qaatay dagaalka.

Waxaa jira dhacdooyin taariikhi ah oo taageeraya hadalka seynisyahankan. Midda ugu weyn, oo isaguba uu soo xigtay waa weerarkii uu Japan ku qaaday saldhigga Pearl Harbor, oo ahaa fal Mareykanka sabab ugu noqday in uu lugaha la galo Dagaalkii Labaad ee Adduunka.

Sabab la mid ah taas ayuu aaminsan yahay Mr Poast in ay dhici karo - wuxuuna sheegay in xilli walba laga yaabo in Ruushka uu weeraro Poland, oo ah halka ay inta badan la marsiiyo gargaarka loo wado Ukraine ee laga soo qaaday Mareykanka iyo Nato.