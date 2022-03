Ruushka oo ku dhawaaqay war la' aamini la'yahay

24 Daqiiqadood ka hor

Ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu si weyn u dhimi doono howlgallada milatari ee ka socda laba aag oo aad muhiim u ah kana tirsan dhulka Ukraine si kor loogu qaado kalnsoonida wadahadallada u dhaxeeya labada dhinac ee ujeedkoodu yahay in wax uun xal ah looga gaaro colaadda Ukraine.

Saraakiil Mareykankan ah ayaa dhankooda sheegay inay arkaan calamada muujinaya in Ruushku uu ka fogaanayo magaalada Kyiv, balse ay wali garaacayaan oo ay duqeyn ku wadaan magaalooyinka dalkaas. Laakin Mareykanku wuxuu intaa ku darayaa in warka ka soo yeeeray Ruushka ay yartahay kalsoonida ay ku qabi karaan.

Wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Ruushka Alexander Fomin, oo ku sugan Istanbul, ayaa u sheegay TV-ga Ruushka in maadaama Ukarine qaadatay door dhexdhexaadnimo ah marka ay timaaddo qaabka loo wajahayo xaaladda ay wasaaraddiisuna qaadanayso go'aan ah in si weyn loo dhimo howlgallada labada dhinac si loo abuuro " shuruudaha lagama maarmaanka u ah wada xaajoodyada dheeraadka ah ee ku saleysan wax laga wada hadlayo.

Mid ka mid ah mas'uuliyiinta wadahadallada u qaabilsan Ukraine oo lagu magacaabo Oleksandr Chaly ayaa isna wariyayaasha u sheegay in doorka ay qaateen uu yahay mid dib loogu soo celinayo sharaftii dhuleed ee Ukraine iyadoo loo marayo hab diblumaasiyadeed.Wuxuu intaa raaciyay in mar walba Ukraine ujeedkeedu yahay in ay ahaato dowlad dhexdhexaad ah.