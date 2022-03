Roman Abramovich: Agoonkii ka mid noqday maalqabeenada adduunka, haddase lagu raad joogo

Saacad ka hor

Wuxuu agoomoobay isaga oo 3 sano jir ah balse waxaa uu kamid noqday maalqabeennada adduunka, hadda Roman Abramovich xiriirka kala dhexeeyay Vladimir Putin ayaa horseeday in laga xayiro hantidiisa iyo ganacsigiisii.

"Waan hubaa in dadka ay diiradda i saari doonaan saddex ilaa afar maalmood laakinse waan ka bixi doonaa xaaladdaas" ayuu yiri bilyaneerka u dhashay Ruushka markii uu iibsanayay kooxda Chelsea sanadkii 2003-dii.

Waxaa sanado badan lagu baaqay in la baaro cidda uu la macaamilo Abramovich. Dowladda UK waxay xayiraad kusoo rogtay hantidiisii oo ay kamid yihiin guryo iyo kooxda Chelsea, isagana waxay kusoo rogtay xayiraad dhanka safarka ah.

Waxay ku eedeysay in uu xiriir dhaw lala lahaa madaxweynaha Ruushka, Putin kadib duulaanka uu ku qaaday Ukraine.

Agoonimo ilaa maalqabeen

Roman Arkadyevich Abramovich wuxuu ku dhashay magaalada Saratov ee dhacda koonfur galbeed Ruushka oo dhawr boqol oo mayl u jirta xudduudda Ukraine, sanadkii 1966 waxay hooyadiis u dhimatay sunta dhiigga markii uu jiray hal sano, aabihii, wuxuu ku dhintay shil ka dhacay goob uu dhismo ka socday, intaa Abramovich waxaa soo koriyay qaraabadiisa oo degeneyd magaalada Komi ee Ruushka, halkaas oo lacagtu ay ciriiri ahayd in la helo, heerkulkuna hooseeyo.

"Haddii an runta sheego, kuma tilmaami karo carruurnimeyda in aan ku soo koray nolol xun" ayuu yiri mar uu wareysi naadir ah siinayay wargeyska The Guardian.