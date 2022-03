Haweeney riyo lagu arkay inay diinta ku xad gudubtay oo si run ah loo dilay

29 Daqiiqadood ka hor

Taliska booliska ee ka howl gala xaafadda Dera Ismail Khan, oo ka tirsan degmada Khyber Pakhtunkhwa ee ku taalla dhinaca galbeed ee dalka Pakistan ayaa sheegay in saddex dumar ah lagu eedeeyay inay dil u geysteen macallimad da' yar, kaddib markii ay tagtay madaraso ay wax ka dhigeysay.

Gabadha abtigeed ayaa booliska u sheegay in maamulaha madarasada ay gabadha uu abtida u yahay baraha ka ahayd uu soo wacay aroornimadii Talaadada, uuna u sheegay in gabadhiisa la weeraray, dad toori watayna ay ku gowraceen albaabka madarasada.

Saraakiisha taliska booliska deegaanka Dera Islam Khan ayaa warfidiyeenka u sheegay in saddex dumar ah oo wadajir ahaa ay dileen gabadha 21 jirka ahayd.

'Riyo ayaa lagu arkay iyadoo diinta ku xad gudbaysa'

Taliyaha saldhigga ayaa sheegay in "baaritaannada hordhaca ah ee lagu sameeyay dumarkaas ay muujinayaan in qof kale oo qaraabo la ah haweenkan uu riyo ku arkay gabadha oo ku xad gudbeysa diinta Islaamka, sababtaasina ay tahay tan keentay in la dilo".