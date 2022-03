Mwende Mutiso "Hal naas oo la iga gooyay micnaheeda ma aha in aan ka tagay dumarnimadii"

40 Daqiiqadood ka hor

"Markii la ii sheegay inaan qabo kansarka naasaha, way igu adkaatay inaan rumeysto natiijada. Waxaan aaminsanaan jiray in kansarka naasaha uu ku dhaco oo kaliya dumarka da'doodu gaartay 40 sano iyo ka badan, waxaan is dhahay siduu gabar da' yar ugu dhici karaa cudurkaas? Balse taas ayay ahayd sababta keentay inaan fikirkeyga baddalo. Inta ka harsan nolosheyda," ayay tidhi Mwende.