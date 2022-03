Ra'iisul Wasaare Rooble:"Waa noolyihiin kuwii qarashka ku bixiyay ninkii Aamino isku qarxiyay"

Saacad ka hor

"Waxaan aaminsanahay sida aan u aaminsanahay in aan caawa dhiman karo in Aamino gacanta ka gardaran ee dishay ay ahayd gacantii Ikraan ka dambeysay" ayuu yiri ra'iisul Rooble.

Ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in ka hor dhimashadii marxuumad Aammino ay isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali guudlaawe ka wada hadleen khilaaf ka dhex taagnaa guddiga doorashooyinka ee maamulkaas oo sida uu Rooble sheegay guddoomiyihii la badalay uu doonayay in kursaas uu ka mid yahay kursiga Aamino u tartamaysay cid gaar ah loo xiro.

"Walaalkey Cali Guudlaawe subixii dhaweed ee uu isoo wacay oo ay is khilaafeen guddoomiyaha SEIT ee Hirshabeelle kaas oo doonayay in kuraas u xirnaato oo dad gooniya la siiyo, markii madaxweyne Guudlaawe aqbaly in kuraastaasi la furo oo ila soo xiriiray garabna aan ku siiyay in ninkaasi la badalo waxaan isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wadahadllanay furitaanka kiiskaas oo ay Aamino ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto," ayuu yiri Rooble.