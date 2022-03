Ruushka iyo Ukraine: Maxay yihiin Muslimiinta la kala safan labada dhinac ee dagaallamaya?

59 Daqiiqadood ka hor

Mid ka mid ah goobaha uu aaska ka dhacayay oo ku taalla degmada Kurchaloyevsky ee gobolka Chechnya, ayuu wadaad ka mid ah hoggaamiyeyaasha Muslimiinta uga dhawaaqay in qoysaska ay ka dhinteen Abdulbek Taramov iyo Tamirlan Isaev uu mid walba heli doono lacag dhan 1 milyan oo rubles (oo u dhiganta qiyaastii$6,400) iyo neef lo' ah.

Maalmo yar ka hor xilligaas, oo ku beegneyd 27-kii bishii February, wadaad kale oo madaxda muslimiinta ka mid ah oo fadhigiisu yahay caasimadda gobolka Chechnya ee Grozny, laguna magacaabo Salakh Mezhiev, ayaa ku dhawaaqay in dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine uu yahay "Jihaad".

Waxa uu sheegay in ciidamada Chechnya ay u dagaallamayaan "Qur'aanka iyo Alle dartood" iyo in ay ka badbaadiyaan Ruushka iyo Islaamka labadaba in waxa uu ugu yeeray "Wasakhda" NATO ay sii fiddo.