Dagaalka Ukraine: Joe Biden oo bixiyay amar 'lama filaan ah'

Saacad ka hor

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa amar ku bixiyay in lasoo bixiyo kaydka saliidda ee Mareykanka uu dib u dhigan jiray, si wax looga qabto qiimaha shidaalka ee aad sare ugu kacay.

Qiimaha saliidda caalamka ayaa hoos u djacay islamarkii uu faafay warka ku saabsan amarkan oo looga gol leeyahay in wax looga qabto sare u kaca yimid tan iyo markii uu billowday dagaalka uu Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine.

Hase yeeshee sii daynta saliiddan - oo maalin kasta lasoo saari doono qiyaastii 1 milyan oo fuusto - ayaysan u badnayn in ay si buuxda xal ugu noqoto xasaradda dhinaca tamarta ee taagan, sida ay sheegeen falanqeeyayaasha.

Mr Biden ayaa ballan qaaday in uu tallaabooyin kale oo dheeraad ah u qaadi doono sare u qaadista wax soo saarka Mareykanka, isagoo sheegay in sii daynta saliidda kaydka ah ay "buundo sii noqon doonto ilaa inta ka dhiman sannadka, markaasoo wax soo saarka gudaha uu sii kordhi doono".

Shirkadaha ayuu ku boorriyay in ay bixiyaan lacago dheeraad ah haddii ay door bidi waayaan in ay isticmaalaan saliidda waddanka, iyagoo dowladda heshiis la galaya. Waxa uu sidoo kale ka codsaday in ay maalgashi ku sameystaan mashaariicda saliidda si ilaha tamarta Mareykanka ay u kordhaan.